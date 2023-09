Afluência às urnas na Madeira de 39,9% até às 16:00

Leia Também Coligação PSD/CDS vence na Madeira mas maioria absoluta não está garantida

A afluência dos eleitores às urnas nas eleições regionais da Madeira era de 39,9% até às 16:00, abaixo da verificada em 2019, segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).Nas regionais de 2019, a afluência às urnas era de 40,79% até à mesma hora, enquanto em 2015 a percentagem de participação foi de 37,48%.Até às 12:00 de hoje, tinham votado na Madeira 20,98% dos eleitores inscritos, uma afluência semelhante à verificada em 2019 à mesma hora.Nas regionais de 2019, a afluência às urnas era de 20,97% até às 12:00, enquanto em 2015 a taxa de participação era de 17,21%.A abstenção acabou por ficar nos 44,5% em 2019 e nos 50,42% em 2015, batendo-se nesse ano o recorde desde 1976, quando se realizaram as primeiras eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira.Mais de 253.000 eleitores são hoje chamados a votar nas legislativas regionais da Madeira para escolher a nova composição do parlamento do arquipélago, disputada por 13 candidaturas.As urnas encerram às 19:00.