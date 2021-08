Agendamento do cartão do cidadão está a demorar três meses em Lisboa e Porto

Leia Também Renovação automática do cartão de cidadão a partir de hoje para maiores de 25 anos

O agendamento de marcações para pedir ou renovar o cartão do cidadão ainda está a demorar meses em algumas zonas do país. Segundo a edição desta quarta-feira do Jornal de Notícias , a espera é particularmente longa em vários concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, onde não existem datas disponíveis até ao final de outubro.Ouvido pelo JN, o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN) afirma que os tempos de espera prolongados devem-se à falta de recursos humanos. Segundo o sindicato, existe um défice de pessoal de mais de 30%. Em 20 anos, o número de funcionários dos serviços caiu 35%.O sindicato denuncia ainda um aumento dos casos de agressões a funcionários, devido aos tempos de espera. Ao mesmo jornal, o Ministério da Justiça adianta que o serviço estará normalizado "até ao final do ano", graças à renovação automática para maiores de 25 anos, que entrou em vigor em maio.