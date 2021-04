Alargamento do apoio à retoma a 100% vai a Conselho de Ministros

Em causa está um regime de lay-off que permite reduzir o período normal de trabalho em função da quebra de faturação, com escalões a partir dos 25%. No caso das empresas com quebra superior a 75% ficou definido que até abril seria permitida uma redução máxima de 100%, o que maximiza o apoio do Estado, uma vez que a Segurança Social só financia as horas não trabalhadas.

