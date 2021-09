Alemanha a votos para decidir sucessor de Merkel

Leia Também Que desafios deixa Merkel ao próximo?

Os Verdes, com Annalena Baerbock à cabeça, chegaram a liderar as intenções de voto, há uns meses, mas foram-se afastando na liderança das sondagens na reta final da corrida, posicionando-se como a terceira força política mais votada. Ainda assim, é provável que entrem para o governo alemão, por força de uma coligação, pela primeira vez desde 2005.Frank-Walter Steinmeier, Presidente alemão, já reconheceu que a Alemanha enfrenta "uma transição política", por isso desafiou os cidadãos a usarem o seu voto para determinar "como o país continuará a lidar, simultaneamente, com as pequenas e grandes questões do seu tempo"."A democracia assenta na intervenção e participação. Aqueles que participarem serão ouvidos. Os que não votarem estão a permitem as outros que decidam por si", escreveu o Steinmeier num artigo de opinião publicado para o jornal "Bild am Sontag".