Alemanha abre portas a estímulos orçamentais caso economia piore

Está mais viva a hipótese de a Alemanha aplicar estímulos no sentido de contrariar os sinais de recessão económica. Um discurso que era afastado pela chanceler e pelo banco central, consta agora de uma comunicação do ministério das Finanças.

A política orçamental alemã pode ser alterada caso as condições económicas se modifiquem e o requeiram, admite o Ministério das Finanças do país.





"Caso exista uma necessidade de proceder a ajustes devido a desenvolvimentos económicos ou fatores externos, decisões serão tomadas no contexto de planeamento do orçamento e tendo em conta o acordo feito pela coligação (governativa)", escreve a delegada do ministério das Finanças germânico, Bettina Hagedorn, numa carta dirigida a um deputado e consultada pela Bloomberg.