Alemanha: Confiança em mínimos, receio de recessão em alta

Quebra maior que o esperado no índice de confiança do Ifo, para mínimos de 2020, adensa ainda mais os receios de recessão na Alemanha. Média de analistas aponta para estagnação no 2.º trimestre, mas PIB não deve escapar a recuo no terceiro.

Alemanha: Confiança em mínimos, receio de recessão em alta









