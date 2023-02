Altar-palco afinal vai custar 2,9 milhões de euros

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou esta sexta-feira a redução dos gastos nas infraestruturas que vão receber a Jornada Mundial da Juventude, que decorrer na capital de 1 a 6 de agosto.O palco-altar principal, no parque Tejo Trancão, cujo valor inicial ascendia a mais de quatro milhões de euros, vai custar, afinal, 2,9 milhões, o que representa uma redução de 30%. "Tivemos uma redução da altura do palco, passando para 4 metros, e uma redução substancial também no número de pessoas que estavam no palco, que passa a ter menos 760 pessoas, e com isso reduzimos a área de implantação de toda esta infraestrutura", justificou o autarca.Já o palco que ficará no Parque Eduardo VII, que "será uma imagem para o mundo", Carlos Moedas anunciou que a estrutura poderá ascender aos 450 mil euros, sendo que este valor será suportado pela organização local da Jornada Mundial da Juventude. Com esta revisão dos preços, "temos uma redução de custos de 1,7 milhões de euros", sintetizou o presidente da Câmara de Lisboa.O investimento total da autarquia poderá ascender até aos 35 milhões de euros, sendo que até 25 milhões de euros ficarão na cidade. "Estamos a falar de um investimento líquido de 10 milhões, porque o resto vai ficar para a cidade", frisou Moedas.Acompanhado pelo bispo Auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, o autarca reforçou que este evento trará à cidade até 1,5 milhões de pessoas. "Estamos a falar de um evento esmagador, de um espaço que corresponde a 100 km, a cidade de Lisboa durante uma semana terá um suplemento de 10% da população", afirmou o bispo Auxiliar de Lisboa, reforçando que "o compromisso é de total transparência" em relação ao processo. "Dói-me como cidadão e como bispo, que às vezes estejamos num contexto de que todos somos aldrabões, isso não é verdade", acrescentou, classificando os últimos 15 dias "como infernais".Notícia em atualização