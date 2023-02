Meio milhão para salários de grupo coordenador da Jornada Mundial da Juventude

As despesas com pessoal do Grupo de Projeto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vão ascender a mais de de 530 mil euros, representando quase 90% do orçamento para este ano, noticia, esta segunda-feira, o Correio da Manhã.



Criado em 2021, o núcleo duro da organização do evento que, em agosto, trará o papa Francisco a Portugal, é composto por nove membros: um coordenador, três adjuntos, três técnicos especialistas, uma secretária pessoal e um motorista.





O grupo é liderado pelo antigo vereador da Câmara de Lisboa José Sá Fernandes que ganha 4.657 euros de ordenado-base e despesas de representação, segundo o mesmo jornal.