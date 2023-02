JMJ: Orçamento de Moedas para três palcos em Lisboa é de 705 mil euros

Leia Também Carlos Moedas pediu revisão dos preços e dos projetos da Jornada Mundial da Juventude

As três estruturas que vão ser construídas em Lisboa para acolher a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vão custar 705 mil euros mais IVA, avança esta quinta-feira o Diário de Notícias . O valor do palco da missa final divulgado trata-se, segundo a câmara de Lisboa de uma das quatro versões rejeitadas por Carlos Moedas.Para receber a JMJ, a autarquia de Lisboa aprovou a construção de três estruturas em locais centrais da cidade (uma no Parque Eduardo VII, outra no Terreiro do Paço e outra na Alameda), com capacidade para receber os cerca de 1,5 milhões de peregrinos esperados, entre os dias 1 e 6 de agosto.No caso do palco previsto para a zona do rio Trancão, o Diário de Notícias revela que será equivalente a um campo de futebol da segunda divisão, com cinco mil metros quadrados. Foi desenhado para suster duas mil pessoas em simultâneo.Já o projeto final para o Parque Eduardo VII ainda está por aprovar, tendo em conta que as hipóteses apresentadas não tinham cabimento orçamental.