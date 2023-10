Ana Mendes Godinho: “Foi um processo negocial intensíssimo com todos os parceiros”

Só as empresas que aumentem salários em linha com o acordo terão medidas como o incentivo em IRC. Reformas a tempo parcial serão regulamentadas ao longo do próximo ano, diz Ana Mendes Godinho.

Ana Mendes Godinho: “Foi um processo negocial intensíssimo com todos os parceiros”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Ana Mendes Godinho: “Foi um processo negocial intensíssimo com todos os parceiros” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar