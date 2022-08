António Costa foi informado da contratação de Sérgio Figueiredo

"Obviamente, não comento as composições dos gabinetes dos membros do Governo. São livres de fazer contratações. Compete-me gerir o meu gabinete, não giro os gabinetes dos outros membros do Governo", disse, ao fim de uma semana de polémica. O Expresso garante, contudo, que o primeiro-ministro teve conhecimento prévio da intenção de Fernando Medina e não a travou. O Expresso garante, contudo, que o primeiro-ministro teve conhecimento prévio da intenção de Fernando Medina e não a travou.

O ministro das Finanças informou previamente o primeiro-ministro que iria contratar Sérgio Figueiredo, avança esta sexta-feira o Expresso . O jornal diz que a contratação "há muito que estava combinada", dependendo apenas do desfecho do caso judicial que envolvia o ex-diretor da TVI por crime de ofensa à reputação económica do Banif - o caso viria a ser resolvido em maio, abrindo a porta ao convite.O anúncio da contratação gerou uma onda de críticas, resultando, esta semana, da renúncia de Sérgio Figueiredo ao cargo de consultor do Ministério, através de um artigo publicado no Negócios. Mas antes disso, questionado sobre o assunto, António Costa disse apenas que não interferia nas contratações de outros gabinetes do Governo.