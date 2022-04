António Costa: Portugal já é dos países que mais investe em defesa, em percentagem do PIB

Com exceção da Grécia, França e países de leste, Portugal é dos pais que está a investir mais em Defesa em percentagem do PIB, afirmou esta quinta-feira o primeiro-ministro e declarações aos deputados. O país, insistiu, está mesmo "acima de Itália, Alemanha, República Checa, Eslovénia, Bélgica e Espanha", enumerou.

O primeiro-ministro, que participa hoje no arranque do debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2022, respondia ao Chega, que reclamava mais investimento para a Defesa e lembrava as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que também veio recentemente sugerir o mesmo.

António Costa sustenta que a proposta de OE compra já um aumento do investimento em Defesa. "Em 2018, assumimos o compromisso junto da NATO da evolução da desp em % do PIB em defesa nacional atingir os 1,69% em 2024", sendo que "neste momento estamos em 155%". O compromisso entretanto assumido é o de chegar a 2024 destinando uma percentagem de 1,89% do PIB para a Defesa, contando com recursos europeus.

"Esse é um percurso que vamos prosseguir e este ano também aumenta o investimento em Defesa", garantiu.