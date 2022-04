Costa promete aumentar funcionários públicos em 2023 à inflação deste ano

amos manter para o ano a regra da atualização anual. E faremos isso em negociação com sindicatos e tendo em conta a evolução da inflação e a capacidade financeira do estado para 2023", assegurou o chefe de Governo, no Parlamento, onde decorre, nesta quarta-feira, 28 de abril, o debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022.

Vão os funcionários públicos perder poder de compra"?

O primeiro-ministro, António Costa, prometeu nesta quarta-feira aumentar os salários da Função Pública no próximo ano em linha com a inflação que se verificar este ano, que o Governo espera que seja de 3,7%. Mas valores finais ficam dependentes da negociação sindical e da margem orçamental, disse."VO primeiro-ministro respondia assim a questões colocadas pelo deputado do PSD Paulo Mota Pinto, que acusou o Governo de introduzir "um imposto escondido e muito regressivo" ao não atualizar rendimentos ao nível da inflação. E questionou diretamente: "Na resposta, António Costa começou por recordar o descongelamento das progressões na Adminsitração Pública: "Desde que descongelámos as progressões que cerca de 87% dos funcionários públicos já tiveram alguma progressão ou promoção", disse.Já para este ano, o Governo estima que a massa salarial da Administração Pública cresça 3,6%. Desse crescimento, 1,1 pontos percentuais correspondem ao aumento do volume de funcionários públicos (através do reforço da saúde e das forças de segurança). Os restantes 2,5 incluem promoções e progressões e o aumento para a função pública - que foi de 0,9%."Quanto à atualização anual, restabelecemos em 2019 o princípio que permite repor a erosão do poder de compra do ano anterior", lembrou António Costa. Ora, em 2022, os aumentos salariais de 0,9% na Função Pública corresponderam à inflação média dos últimos 12 meses terminados em novembro de 2021, que era de 1%. A isto, o Governo ainda retirou uma décima, justificada com a quebra de preços verificada no ano anterior (-0,1%). No entanto, a inflação média dos 12 meses de 2021 acabou por ser superior (1,2%).Na proposta de OE, o Governo antecipa que uma inflação de 3,7% (quando medida pelo Índice de Preços no Consumidor) e de 4% (no índice harmonizado, usado para comparações internacionais) no conjunto do ano.Depois, em resposta à bancada do Chega, António Costa insistiu na "manutenção da atualização anual" em 2023: "Para o ano cá estaremos de novo para assegurar o aumento anual da função pública. Vamos negociar com os sindicatos, dependerá da evolução da inflação até lá e da capacidade financeira do Estado. É isso que garantimos à Administração Pública", disse.(Notícia atualizada com mais informação às 16:21)