CPLP: António Costa propõe programa de intercâmbio académico entre países

O primeiro-ministro português defendeu este domingo, na cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), um programa de intercâmbio académico que permita a frequência de um semestre noutro país da organização."Que daqui até 2026, possamos conseguir ter nos nossos diferentes países pelo menos um curso onde todos sejamos certificados para podermos ter ao nível da CPLP uma frequência como o programa europeu Erasmus", disse António Costa no seu discurso na cimeira, em São Tomé, apelidando este novo projeto de 'Frátria', numa evocação à expressão 'Mátria' de Caetano Veloso.O objetivo é, "pelo menos em cada um dos cursos, em cada uma das universidades, de cada um dos nossos países, ter um semestre reconhecido para que os nossos jovens possam circular mais entre todos os nossos países", disse o governante português, que evocou a sua origem pessoal para a ideia deste projeto."Como muitos saberão, o meu pai nasceu em Goa e eu fui assistindo ao longo dos anos de como se foram deslaçando as relações entre Goa e o resto da comunidade lusófona", referiu."A minha geração foi a última geração que aprendeu na escola primária que o monte Ramelau tem 2.963 metros de altitude", ou "quais são os rios de Moçambique, do Rovuma até ao Maputo", exemplificou."Se queremos garantir futuro à nossa comunidade, é fundamental promover a mobilidade dos nossos jovens e criar este programa que estimula a circulação dos estudantes universitários", disse o primeiro-ministro português.A CPLP, que integra Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, realiza hoje a 14.ª conferência de chefes de Estado e de Governo, em São Tomé e Príncipe, sob o lema "Juventude e Sustentabilidade".