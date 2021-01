António Ferreira dos Santos é o novo Inspetor-geral de Finanças

António Ferreira dos Santos foi designado para lugar de Inspetor-Geral da Inspeção-Geral de Finanças, adiantou o Ministério das Finanças em comunicado. O novo inspetor-geral, agora nomeado por João Leão, ficará em comissão de serviço por cinco anos e sucede a Vitor Miguel Rodrigues Braz, que ocupava o cargo desde 2015.

O novo Inspetor-geral, escolhido por concurso, é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa e quadro da Inspeção-Geral de Finanças desde 1987.

Foi subinspetor-geral da IGF, responsável pela área do Controlo Financeiro Público, entre 2015 e 2020. Anteriormente, entre 2001 e 2006, foi subdiretor-geral da Direção-Geral dos Serviços Prisionais.

Desde fevereiro de 2020 que ocupava o lugar de Secretário-Geral do Ministério da Economia e da Transição Digital. Tem também no currículo o cargo de conselheiro do Conselho de Prevenção da Corrupção, que ocupa desde 2020.