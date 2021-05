Apoio a microempresas impede despedimentos por nove meses

Clarificação prevê que as microempresas que recorram ao novo apoio simplificado não possam avançar para despedimentos coletivos três meses após o fim do apoio, que dura seis. No caso dos regimes de lay-off, as regras não mudam.

