Apoio à TSU do salário mínimo custa 74 milhões

O Governo decidiu aumentar o salário mínimo para 665 euros no próximo ano, mas, para compensar as empresas deste custo, irá financiar os encargos adicionais com a taxa social única (TSU) decorrentes deste aumento. Esse apoio terá um custo de 74 milhões de euros para os cofres do Estado.Os cálculos são feitos pelo Público , na edição desta quinta-feira, 10 de dezembro, com base nas declarações da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e da Economia, Pedro Siza Vieira. Com a subida do salário mínimo de 635 para 665 euros, as empresas verão os descontos para a Segurança Social agravar-se em 99,75 euros anuais. De acordo com Ana Mendes Godinho, existem 742 mil trabalhadores a receber o salário mínimo.Assim, o acréscimo da despesa com a TSU rondará os 74 milhões de euros anuais, sendo esse o montante que o Governo se compromete a devolver às empresas, sob a forma de apoio a fundo perdido, que será pago de uma única vez, logo no primeiro trimestre de 2021.