Governo confirma: salário mínimo vai subir para 665 euros em 2021

O salário mínimo vai mesmo subir 30 euros no próximo ano, confirmou o Governo no final de uma reunião de concertação social.O aumento será assim de 4,7% para 665 euros brutos por mês, em linha com o valor apurado pelo Negócios esta terça-feira O ministro da Economia, Siza Vieira anunciou apoios a fundo perdido para ajudar a assegurar, nomeadamente, os aumentos e encargos com o Estado que resultam desta decisão, embora não tenha avançado detalhes de imediato.Haverá ainda "uma linha de crédito destinada às empresas exportadoras", incluindo do setor do turismo, através da qual poderão aceder a crédito 4 mil euros por cada posto de trabalho".Está ainda prevista a atualização dos preços de contratos com o Estado no caso das empresas abrangidas, tal como prevê o orçamento do Estado.(Notícia em atualização)