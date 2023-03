Apoios não evitaram quebra no consumo das famílias

Os apoios públicos de apoio às famílias para mitigar a perda de poder de compra não foram suficientes para impedir uma quebra do consumo no final do ano passado, depois de vários meses de subida acentuada de preços .





Segundo dados do INE desta terça-feira, as famílias consumiram 33,1 mil milhões de euros no quarto trimestre de 2022, menos 0,5% (150 milhões de euros) do que nos três meses anteriores.

...