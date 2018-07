Argentina precisa de financiamento adicional de 6,8 mil milhões de euros em 2019

Ouvido em comissão parlamentar para analisar o acordo com o FMI, que prevê um pacote de 50 mil milhões de dólares (cerca de 42,8 mil milhões de euros) de ajuda financeira nos próximos três anos, o ministro Nicolás Dujovne assegurou que este empréstimo não aumentará o endividamento, substituindo dívida de mercado – "cara e volátil" – por dívida do FMI, mais "estável e barata".

Perante as perguntas da oposição, que questionou sobre a sustentabilidade do endividamento, Dujovne insistiu que o Governo promoverá o ajustamento orçamental e sairá do "vermelho" – no défice primário – em 2020, pelo que se mostrou "absolutamente convencido" de que a situação é sustentável e a Argentina continuará solvente.