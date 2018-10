Arguido da PJM garante que ministro da Defesa sabia do encobrimento de Tancos

O ministro da Defesa terá tido conhecimento da encenação montada pela Polícia Judiciária Militar (PJM) em conjunto com a GNR de Loulé relativamente à recuperação das armas furtadas nos paióis de Tancos. De acordo com o Expresso, Azeredo Lopes terá recebido um memorando por parte do major Vasco Brazão, ex-porta-voz da PJM, e o director do orgão, o coronel Luís Vieira. O ministro desmente a acusação.



O jornal avança que a nota enviada explicava toda a operação ao chefe de gabinete do Ministério da Defesa e que este terá ligado a Azeredo Lopes, frente a dois militares da PJM, para o informar da situação. De acordo com o depoimento de Vasco Brazão no Tribunal de Instrução Criminal terão apenas registado o caso, sem fazer quaisquer comentários.



Azeredo Lopes recusou comentar ao Expresso a informação dada pelo ex-porta-voz da PJM ao tribunal, invocando segredo de justiça, e referiu que não foi informado da operação de encobrimento na recuperação das armas de Tancos - nem antes da operação, em Outubro, nem depois de esta acontecer.



