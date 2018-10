Azeredo Lopes falou aos jornalistas durante a visita que faz à NATO, em Bruxelas, mas recusou fazer mais comentários sobre o caso, alegando que o mesmo está sob segredo de justiça.





O ministro da Defesa garantiu esta quinta-feira ser "completamente falso" que tenha sabido do plano engendrado pela Polícia Judiciária Militar para simular a entrega das armas roubadas em Tancos."Queria dizer categoricamente que é totalmente falso que eu tenha tido conhecimento de qualquer encobrimento neste processo. Não tive conhecimento de qualquer facto que me permitisse acreditar que terá havido um qualquer encobrimento na descoberta do material militar de Tancos", garantiu Azeredo Lopes aos jornalistas em Bruxelas.O ministro reagiu assim à notícia avançada pelo Expresso de que o major Vasco Brazão - que está em prisão preventiva após ter confessado ser o autor do plano de simulação de descoberta das armas - disse em interrogatório judicial que o ministro foi informado deste plano.