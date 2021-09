Armadores internacionais propõem taxar emissões de carbono dos navios

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Num esforço para acelerar a descarbonização do setor, a Câmara Internacional de Navegação quer criar uma taxa sobre as emissões de dióxido de carbono dos navios. A proposta seguiu no final da semana passada para a Organização Internacional Marítima (IMO), organismo das Nações Unidas que regulamenta a indústria.O imposto incidiria sobre cada...