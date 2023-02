Arrendamento forçado: lei já prevê, mas não é usado

Desde 2019 que o Regime Jurídico da Reabilitação e Edificação (RJUE) prevê a possibilidade de os municípios lançarem mão do mecanismo do arrendamento forçado para se ressarcirem de obras compulsivas que tenham sido obrigados a fazer em prédios privados. Sendo o caso, a câmara avança com a posse administrativa do imóvel, que coloca no mercado seguindo regras e requisitos previstos na lei. Desconhece-se,

...