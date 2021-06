As linhas com que se cose o IVAucher para restaurantes, alojamento e cultura

Acumular faturas de restauração, alojamento e cultura, fazer as contas ao IVA e, nos últimos três meses do ano, descontar o montante acumulado em novas compras nos mesmos setores com descontos de até 50% do valor total. São estas as linhas gerais do IVAucher, que arranca esta terça-feira.

