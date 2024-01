Até onde podem ir os campeões do corte da dívida numa década?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao longo da próxima década, os fortes superávites do Chipre deverão permitir cortar mais 40 pontos percentuais às dívida, e a Grécia poderá obter também uma forte redução, ainda que o peso do endividamento público continue a representar mais de um ano de esforço económico nacional. Já Portugal descerá menos, mas ainda bastante, aproximando-se da marca de 80% do PIB.





...