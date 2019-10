Atividade económica em Portugal sobe ligeiramente em agosto

O indicador do Instituto Nacional de Estatística que mede o pulso à atividade económica em Portugal mostrou um ligeiro aumento em agosto para 1,9%, contra os 1,8% fixados no mês anterior.



Depois de ter subido para 2,6% em janeiro, o indicador assumiu uma tendência descendente até julho, mês em que voltou a subir. Agosto marca o segundo mês seguido de melhoria.



Segundo a Síntese Económica de Conjuntura divulgada nesta quinta-feira, dia 17 de outubro, a atividade económica registou uma subida, mas o clima económico sofreu uma queda em setembro para os 2,2%, de 2,3% em agosto, registando o terceiro mês consecutivo de quedas.



O indicador quantitativo do consumo privado desacelerou em agosto, "refletindo um contributo positivo menos expressivo da componente de consumo corrente, tendo o consumo duradouro apresentado um contributo nulo", segundo o INE.



Já o indicador de FBCF-Formação Bruta de Capital Fixo, o investimento, acelerou em agosto, "devido ao contributo positivo da componente de construção e ao contributo negativo menos intenso da componente de material de transporte, tendo a componente de máquinas e equipamentos apresentado um contributo negativo mais expressivo".



O INE referiu ainda que "considerando a atividade económica da perspetiva da produção, verificou-se uma diminuição na indústria, bem como um abrandamento em termos nominais nos serviços e uma ligeira desaceleração em termos reais na construção".