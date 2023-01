Leia Também Isaltino Morais e Rodrigo Gonçalves alvo de buscas pela PJ por suspeitas de corrupção

A operação contou com a presença de magistrados do DIAP Regional Porto, investigadores e peritos financeiros da Diretoria do Norte, bem como peritos informáticos de várias estruturas da PJ.



Os detidos vão agora ser presentes à autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para um primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação adequadas.

foi vogal da Assembleia de Freguesia de Anta e deputado na Assembleia Municipal de Espinho.



O presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, foi detido pela Polícia Judiciária esta terça-feira. Em causa estão suspeitas de corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poder e tráfico de influências no licenciamento de projetos imobiliários.Em causa estão "projetos imobiliários e respetivo licenciamento, respeitantes a edifícios multifamiliares e unidades hoteleiras, envolvendo interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos", revela um comunicado da PJ.De acordo com a Polícia Judiciária, foram feitas cerca de 20 buscas domiciliárias e não domiciliárias, que visaram os serviços de uma autarquia local, residências de funcionários da autarquia e diversas empresas sediadas nos concelhos de Espinho e Porto. Foram detidas cinco pessoas, entre elas Miguel Reis, três empresários e o chefe da divisão de obras, avança a RTP.Esta manhã o Correio da Manhã tinha noticiado que estavam a decorrer buscar no departamento de obras da Câmara Municipal de Espinho, na sequência de um processo derivado de queixas e denúncias de licenciamentos feitos desde 2018 pelo departamento de urbanismo.O arquiteto Miguel Reis, do Partido Socialista, foi eleito com maioria absoluta presidente da Câmara nas autárquicas de 2021, dando o poder de volta aos socialistas depois de 12 ano de governação social-democrata, e ocupou o cargo de vereador no anterior mandato. O elemento do PS foi ainda