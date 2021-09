Autárquicas: Primeira maioria absoluta é do PS

A primeira maioria absoluta conseguida nas eleições autárquicas deste domingo é do PS. Os resultados oficiais revelam que, em Vila Velha de Rodão, os socialistas conseguem 73,73% de votos e mantém os mesmos mandatos de há quatro anos.Com os resultados das 4 freguesias do concelho já fechadas, o PS consegue 1.409 votos no concelho de Vila Velha de Rodão, reconquistando a maioria de 2017. Já o PSD acolheu 341 votos (17,84%) e mantém também o único mandato que tinha no concelho.Em Vila Velha de Rodão, votaram 1.911 eleitores e a abstenção foi de pouco mais de 30%.