Autoridades europeias consideram "injustificadas" restrições a viajantes provenientes da China

O Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) considera que as restrições impostas por alguns países a viajantes provenientes da China, devido ao alívio da "política zero covid-19" de Pequim, são injusticadas.Num email enviado à Bloomberg, o organismo explica que os europeus já têm altos níveis de proteção contra a covid-19, além de que os sistemas nacionais de saúde do continente já estão preparados para este combate.As declarações do organismo europeu surgem na mesma altura em que, de entre os Estados-membros da UE, Itália determinou que os passageiros de voos provenientes da China devem apresentar testes à covid-19 realizados até 48 horas antes da chegada ao país.A medida foi anunciada após Itália ter diagnosticado com coronavírus metade dos passageiros de dois voos chineses que chegaram a Milão.Quem também tomou medidas semelhantes, já fora do Velho Continente, foram os EUA.Já a Comissão Europeia recusa-se a tomar a mesma posição e, citada pela Bloomberg, recorda - tal como o ECDC - que a variante ómicron da covid-19 já está presente na Europa e "não cresceu significativamente"."No entanto, permanecemos vigilantes e estaremos prontos a recorrer a um travão de emergência, se tal for necessário", adverte o órgão executivo liderado por Ursula von der Leyen.No email citado pela agência de informação, o ECDC vai mais longe e recorda que estas restrições podem desencadear consequências negativas, ainda que não voluntárias, ao longo do tempo.O quartel-general da Europa no combate a pandemias e epidemias assegura ainda assim que continua a monitorizar a situação e que está em diálogo com o organismo homólogo chinês.