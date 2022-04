Avaliação bancária com novo recorde em março. Metro quadrado já nos 1.331 euros

A avaliação bancária continua a não dar tréguas, chegando em março a um novo recorde. No mês passado, o valor mediano da avaliação bancária, feita para os pedidos de crédito à habitação, atingiu os 1.331 euros por metro quadrado, um aumento de 1,3% face a fevereiro. Feitas as contas, face a fevereiro de 2022 o valor mediano subiu 17 euros, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).Estes valores resultam de um total de 32 mil avaliações bancárias consideradas em março (cerca de 20,7 mil apartamentos e 11,4 mil moradias), um aumento de 23,5% face a março de 2021. Ainda assim, o INE nota que este aumento é influenciado pelo facto de a comparação ser feita com um mês em que Portugal ainda estava a passar por um período de medidas de contenção da pandemia.Comparando então com março de 2021, o metro quadrado está 12,1% mais caro. Há um ano, o valor mediano da avaliação bancária era de 1.187 euros, menos 144 euros do que em março de 2022.O maior aumento face ao mês anterior foi registado no Alentejo, onde a avaliação bancária subiu 2,8%. Em sentido contrário, só no Algarve é que foi registado um decréscimo, na ordem de 0,6%.Os apartamentos continuam a registar avaliações com valores mais elevados do que as moradias. O valor mediano nos apartamentos observado em março foi de 1.476 euros por metro quadrado, o que reflete um aumento homólogo de 13,5% e de 1% face ao mês anterior.As tipologias T2 têm valores mais elevados do que a tipologia T3 (1.505 euros contra 1.316 euros), com subidas de 13 e 17 euros, respetivamente. As duas tipologias representaram em março mais de 80% das avaliações bancárias dos apartamentos.Por região do país, a maior subida na avaliação bancária dos apartamentos face a fevereiro foi registada no Alentejo (3,3%). J nos Açores registou-se a maior descida, na ordem de 1%.Nas moradias, o valor mediano da avaliação atingiu os 1.067 euros por metro quadrado, uma subida de 7,5% face a fevereiro. Os valores mais elevados observaram-se no Algarve (1.815 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.788 euros/m2), tendo o Alentejo e o Centro registado os valores mais baixos (900 euros/m2 e 901 euros/m2, respetivamente). A Área Metropolitana de Lisboa apresentou o maior crescimento homólogo (15,3%) e o menor ocorreu no Alentejo (5,9%).Por tipologia, as moradias T2 viram o valor mediano da avaliação subir 46 euros, para 1.047 euros por metro quadrado, seguido pela moradias T3, onde a avaliação aumentou 19 euros para 1.045 euros. A menor variação foi registada nas moradias T4, com uma variação de 5 euros, para 1.104 euros.A avaliação bancária tem vindo a escalar ao longo do último ano, tendo ficado acima da fasquia dos 1.300 euros por metro quadrado pela primeira vez em fevereiro de 2022.(notícia atualizada às 11:48)