Avaliação bancária aumenta 25 euros em abril e atinge 1.356 euros por m2

O valor mediano de avaliação bancária foi 1.356 euros em abril, um aumento de 25 euros face a março, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística INE.Este aumento representa uma subida homóloga de 13%. Por sua vez, o número de avaliações bancárias ascendeu a cerca de 32 mil, mais 15% em termos homólogos, uma percentagem que, no entanto, o INE pede cautela na leitura por ser desencadeada "pelo efeito da pandemia" que restringiu o número de casas avaliadas pelos bancos o ano passado.

O maior aumento face ao mês anterior registou-se no centro do país (1,7%). As únicas regiões que apresentaram uma queda da avaliação face ao mês anterior foram os Açores (-0,5%) e a Madeira ( -0,3%). Face a março, o valor mediano das avaliações cresceu 1,9%, registando-se a variação mais intensa no Algarve (16,2%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (6,7%).

Numa análise por tipo de imóvel, os apartamentos registaram em termos homólogos uma subida de 14,7% da avaliação bancária. Os valores mais elevados foram observados no Algarve (1.814 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.801 euros/m2), tendo o Alentejo registado o valor mais baixo (974 euros/m2). O Algarve apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (18,9%), tendo a Região Autónoma dos Açores apresentado o menor (4,6%).





Comparativamente com o mês anterior, o valor de avaliação subiu 2,1%, tendo os Açores registado a maior subida (3,8%). A única descida verificou-se na Madeira (-0,3%).



O valor mediano da avaliação para apartamentos T2 subiu 24 euros, para 1.529 euros/m2, tendo os T3 subido 29 euros, para 1.345 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 80% das avaliações de apartamentos realizadas no mês passado.

Já as moradias registaram viram o valor mediano da avaliação bancária aumentar apenas 8,3% em termos homólogos para 1.083 euros/m2. A Área Metropolitana de Lisboa (1.824 euros/m2) e o Algarve (1.804 euros/m2) registam as avaliações mais caras, enquanto o Alentejo e o Centro registam os valores mais baixos (902 euros/m2 e 911 euros/m2, respetivamente).

A Área Metropolitana de Lisboa apresentou o maior crescimento homólogo (15,4%) e o menor ocorreu na Região Autónoma da Madeira (3,0%).







(Notícia atualizada às 11:19).









Face a março, o valor mediano das moradias T2 subiu 8 euros, para 1.055 euros/m2, tendo as T3 subido 22 euros, para 1.067 euros/m2 e as T4 13 euros, para 1.117 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 88,9% das avaliações de moradias realizadas em abril.