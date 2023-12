Azeite está “caríssimo”, frutas e legumes também. “Mas que fazer?”

"Nem vale a pena pensar nos preços para não nos estarmos a martirizar", diz Maria Velez, junto à banca de frutas e legumes no mercado de Alvalade, onde é cliente regular apesar de não viver em Lisboa. Garante, no entanto, que "não há nada que deixe de comprar" por causa dessa circunstância. "Vamos é ficar mais tesos", complementa o marido, João Moreira.

Um dos produtos do cabaz alimentar em que notou especial diferença no preço foi no azeite. "Deu um pulo muito grande, mas o que fazer? Não podemos passar sem ele", sublinha. Maria Velez também não abre mão de iguarias típicas da época. "O pinhão é sempre caríssimo, mas adoro", realça. Isabel passa a correr, sem dar o apelido, mas com tempo para uma análise pronta: "Está tudo muito muito mais caro". Antes, um outro cliente que esperava que terminassem de amanhar o peixe fresco, lançava para o ar: "Mais um euro ou menos um euro, que diferença faz?"