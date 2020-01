Além de a assistência aos filhos passar a ser paga a 100%, todas as famílias com um segundo ou mais filhos até aos três anos vão ter direito, a partir do último trimestre de 2020, a um cheque para ajudar a pagar a creche.





"Uma das nossas preocupações, dentro do desafio demográfico que assumimos no programa de Governo, é criarmos as condições para que os jovens se autonomizem e tenham capacidade de ter filhos mais cedo, o que implica valorizar e aumentar os seus rendimentos", afirmou a ministra, notando que o Executivo tem 1,524 milhões de euros destinados a apoiar a natalidade.

a partir do último trimestre de 2020, todas as famílias com um segundo ou mais filhos até aos três anos de idade vão ter direito a um cheque para ajudar a pagar a creche, independentemente dos rendimentos. O valor ainda está por definir.

Quando entrar em vigor o novo Orçamento do Estado, as baixas para assistência aos filhos em caso de doença ou acidente vão passar a ser pagas a 100%. A medida foi anunciada pela ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, numa entrevista ao Público , esta terça-feira.