Recep Erdogan rejeita subir a taxa de juro num momento em que a divisa turca afundou, a inflação é de 16% e a economia está sobreaquecida. Os economistas argumentam que não há volta a dar: o banco central tem de aumentar o "preço do dinheiro". E é isso que o Banco Central da Turquia está a fazer, mas pela porta dos fundos.Perante a crise da divisa turca, o banco central determinou que faria tudo o que fosse necessário para manter a estabilidade financeira. Contudo, com o reforço dos poderes de Erdogan, não deverá ter margem para subir os juros - uma estratégia rejeitada pelo presidente turco. As taxas de juro altas "são a mãe e o pai de todo o mal", disse, argumentando que beneficiam os mais ricos e penalizam os mais pobres.Assim, segundo a imprensa internacional, o Banco Central da Turquia tem utilizado outro esquema para aumentar a taxa de juro. Em causa está a suspensão dos leilões de lira, a divisa turca, a uma semana que têm actualmente um juro de 17,75%. Desta forma, os bancos ficaram obrigados a recorrer aos leilões nocturnos onde à taxa normal soma-se uma "multa" que agrava o juro para 19,25%. Ou seja, sem aumentar os juros de forma oficial, o banco central conseguiu subir o "preço do dinheiro", forçando uma redução da liquidez no mercado - diminuindo a oferta para a divisa subir - neste momento em que a lira está pressionada.No entanto, esta subida "artificial" não parece ser suficiente para os investidores. Primeiro porque existem dúvidas sobre as decisões do Banco Central da Turquia, de tal forma que a própria chanceler alemã, Angela Merkel, já alertou para a necessidade de ser preservar a independência do banco central. Além disso, há quem duvide das reais intenções do banco central."Isto é o clássico do Banco Central da Turquia. Eles ajustam as coisas à margem e esperam que funcione, mas não irá funcionar", disse o economista da Oxford Economics, Nafez Zouk, ao Financial Times. "A economia precisa de medidas drásticas neste momento", defende, referindo que "o banco central nunca irá realmente aumentar os juros, o que iria mostrar aos mercados que eles estão [a levar esta crise] a sério".Para o economista esta queda da lira é algo que "a maior parte das pessoas nunca tinha visto nas suas carreiras inteiras". "Numa situação como esta, é necessário que os juros estejam entre 5 a 10% acima da inflação", assinala, o que implicaria, neste caso, um aumento de 800 pontos base.Depois da tempestade, a bonança chegou na terça-feira com a divisa turca a inverter a sua tendência, depois de uma queda de quase 40% face ao dólar para mínimos nunca antes vistos. Com a promessa do Qatar de um investimento de 15 mil milhões de euros no sistema financeiro turco e o apoio da Alemanha, a lira continua a recuperar esta quinta-feira, dia 16 de Agosto, acumulando três sessões de ganhos. Apesar desta recuperação, a lira continua abaixo dos níveis que se registavam anteriormente a sexta-feira, o dia em que esta crise se acentuou, depois dos EUA decidirem duplicar a taxa aduaneira do aço e alumínio turco como resposta à recusa da Turquia em libertar um pastor norte-americano. Na sessão de hoje a lira está a subir 1,93% para os 0,172 dólares, mas já chegou a somar quase 4%, aproximando-se dos níveis anteriores de 0,18 ou 0,19 dólares.