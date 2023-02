Banco Mundial diz que danos do sismo na Turquia ultrapassam 32.000 milhões

Leia Também Número de mortos na Turquia devido aos sismos sobe para 44.218

Este montante é o equivalente a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2021, precisou a instituição em comunicado, acrescentando que a estimativa não tem em conta os custos de reconstrução, "potencialmente duas vezes mais elevados", nem as consequências no crescimento turco.O Banco Mundial (BM) lembra que as réplicas que continuam a ser registadas podem aumentar o valor total dos danos causados pelo desastre. Também não foi tido em conta o valor dos estragos no norte da Síria, uma região igualmente atingida pelos sismos."Este desastre lembra-nos que a Turquia está situada numa zona de forte atividade sísmica e que é necessário reforçar a resiliência das infraestruturas tanto privadas como públicas. O Banco Mundial compromete-se a apoiar os esforços turcos nesse sentido", declarou o diretor do BM no país, Humberto Lopez, citado no comunicado.A instituição precisa que as estimativas que abrangem as últimas réplicas ainda estão a ser feitas.Cerca de 10 mil réplicas foram registadas desde 06 de fevereiro na Turquia, segundo a agência pública para a gestão de catástrofes.Segundo o último balanço oficial, os sismos fizeram mais de 44 mil mortos no sul e no sudeste do país.O sismo de 6 de fevereiro destruiu ou danificou seriamente mais de 170 mil edifícios. As províncias turcas afetadas, das mais pobres do país, acolhiam mais de 1,7 milhões de refugiados sírios, precisou o BM.