Número de mortos na Turquia devido aos sismos sobe para 44.218

Os sismos que atingiram a Turquia a 6 e 20 de fevereiro provocaram 44.218 mortos e deixaram cerca de dois milhões de pessoas desalojadas, segundo um novo balanço feito este sábado pelas autoridades turcas. O anterior balanço apontava para 43.556 mortos.



De acordo informação da Agência para a Gestão de Desastres e Emergências turca (AFAD), citada pelas agências internacionais, cerca de dois milhões de pessoas ficaram desalojadas e foram obrigadas a pernoitar em tendas, em casas pré-fabricadas, em hotéis ou albergues.



A AFAD explicou que este número inclui não só as pessoas que continuam a viver nas zonas afetadas pelos sismos como também aquelas que procuraram refugiar-se em outras regiões do país.



A mesma fonte precisou que foram retiradas das 11 províncias turcas afetadas pelos sismos 528 mil pessoas, tendo-se instalado nessas zonas 335 mil tendas e 130 núcleos provisórios de casas pré-fabricadas.



Até ao momento, o Ministério do Urbanismo turco inspecionou 1,3 milhões de edifícios e constatou que 173 mil imóveis ficaram sem condições de habitabilidade, devendo ser demolidos de imediato.



O número de desalojados devido aos sismos é de cerca de um milhão, de acordo com a AFAD.



O número total de mortos na Síria, também afetada por estes sismos, supera já os 5.900, tendo 11.000 pessoas ficado feridas, segundo a mesma fonte.

As autoridades turcas indicaram que foram identificados os corpos de dois mil sírios na zona de fronteira entre a Turquia e a Síria.



Os sismos de 6 de fevereiro, com epicentro em território turco, e ao qual se seguiram várias réplicas, algumas delas de forte intensidade, provocaram pelo menos 50 mil mortos no sul da Turquia e no noroeste da Síria, números ainda provisórios.