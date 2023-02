Após sismo, Turquia reduz taxas de juro em 50 pontos base para 8,5%

Leia Também O peso do sismo na economia da Turquia e da Síria

O banco central da Turquia reduziu esta quinta-feira as taxas de juro em 50 pontos base, de 9% para 8,5%, uma decisão destinada a atenuar o impacto dos terramotos deste mês, enquanto a inflação homóloga foi de 57% em janeiro.É o primeiro corte de taxa desde novembro passado, quando o banco central a reduziu em 150 pontos de base, anunciando na altura que tinha atingido o nível adequado.O novo corte tem como pano de fundo os terramotos que devastaram grandes partes do sudeste da Turquia, destruindo grande parte da economia local."A manutenção de condições financeiras que apoiam a dinâmica de crescimento da produção industrial e a tendência positiva do emprego tornou-se ainda mais importante no rescaldo do terramoto. Por conseguinte, o Comité decidiu reduzir as taxas em 50 pontos base", afirmou o banco central no comunicado.O banco central acredita, no entanto, que o terramoto, "embora se espere que afete a atividade económica a curto prazo, não deverá ter um impacto permanente no desempenho a médio prazo da economia turca".Durante mais de um ano, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tem insistido numa política de taxas de juro baixas para impulsionar as despesas, a produção e o emprego, no que muitos analistas veem como uma estratégia política antes das eleições gerais e presidenciais marcadas para junho.Muitos economistas acreditam, contudo, que devido ao enorme fosso entre as taxas de juro e a inflação, que no verão excedeu 80%, os cortes nas taxas não estão a ter qualquer efeito, uma vez que a economia real se desligou das diretrizes teóricas do banco emissor.