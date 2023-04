BdP investe 324 milhões em estrutura do FMI para apoio a países de baixo rendimento

O Banco de Portugal (BdP) assinou um acordo de investimento de aproximadamente 324 milhões de euros no 'Poverty Reduction and Growth Trust', uma estrutura do FMI para apoiar países de baixo rendimento, foi anunciado."O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e a 'managing director' do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, assinaram o acordo de investimento do Banco de Portugal na conta de depósito e investimento do 'Poverty Reduction and Growth Trust' (PRGT), a principal estrutura do FMI para apoio financeiro a países de baixo rendimento", indicou, em comunicado, o supervisor financeiro.Em 2022, Portugal tinha-se comprometido a participar nos esforços para este apoio, através da canalização voluntária de Direitos de Saque Especiais (DSE).Segundo a mesma nota, em causa está um investimento de 264 milhões de DSE, cerca de 324 milhões de euros, que deverá permitir, em 10 anos, reforçar as contas de subsidiação do PRGT em aproximadamente 14 milhões de euros ou 11 milhões de DSE.A cerimónia de assinatura decorreu em Washington, à margem das reuniões de Primavera.