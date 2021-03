Bloqueio no canal do Suez deverá aliviar entre hoje e amanhã

Leia Também Navio encalhado causa engarrafamento no Canal do Suez

12% do comércio mundial, em termos de volume, assim como 8% do total de gás natural liquefeito que é comercializado a nível global, e cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia.

A circulação através do Canal Suez deverá ser retomada, pelo menos parcialmente, entre esta quarta e quinta-feira, afirmou a gestora de portos GAC, que opera no canal.A GAC veio corrigir as indicações que deu de que o navio já havia sido parcialmente movido, mas não foi clara sobre se isto afetaria a resolução da situação nos prazos que previu. Depois, a autoridade responsável pelo canal tratará de reorganizar o trânsito que foi interrompido para que este possa seguir.O navio em questão chama-se Ever Given e possui 400 metros de comprimento e 59 de altura, o suficiente para esta manhã ter deixado retidos 15 navios que esperavam seguir-se na passagem que acabou bloqueada.O Canal do Suez, no Egito, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, é uma das mais importantes ligações marítimas e de transporte de mercadorias entre a Ásia e a Europa. É por esta via que passa cerca deDe acordo com a Aljazeera, o navio de 200 mil toneladas encalhou pelas 05:40 desta terça-feira, depois de o casco ter ficado preso na sequência de fortes rajadas de vento. Segundo o site de rastreamento marítimo, VesselFinder, o 'Ever Given', construído em 2018, realizava uma viagem entre a China e Roterdão, na Holanda.(Notícia atualizada às 13:25 com mais informação)