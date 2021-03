Navio encalhado causa engarrafamento no Canal do Suez

Um navio de carga está esta quarta-feira a bloquear o Canal do Suez, no Egito, impedindo a passagem de outras embarcações através da via navegável que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, numa das mais importantes ligações marítimas e de transporte de mercadorias entre a Ásia e a Europa.



De acordo com a Aljazeera, o navio de 200 mil toneladas encalhou pelas 05:40 desta terça-feira, depois do casco ter ficado preso na sequência de fortes rajadas de vento.





Update: Ever Given still run aground on the side of the Suez Canal. All tugboats available in the canal zone are assisting. Moving into the 13th hour with no movement. pic.twitter.com/ScARdwGTfF — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 23, 2021

Segundo o site de rastreamento marítimo, VesselFinder, o 'Ever Given', construído em 2018, realizava uma viagem entre a China e Roterdão, na Holanda."O porta-contentores encalhou de forma acidental, provavelmente depois de ter sido atingido por uma rajada de vento", disse à France-Presse a companhia Evergreen Marine Corp.Foram acionados rebocadores para o local para tentar deslocar o navio com 400 metros de comprimento e 59 de altura.

De acordo com um comunicado da Gulf Agency Company, outros 15 navios seguiam atrás e acabaram por ficar igualmente retidos. A Bloomberg dá conta de um número bem superior (cerca de 100) de navios parados à espera passagem.





Até ao momento, as autoridades do Egito ainda não se pronunciaram sobre o incidente.





O Canal do Suez, inaugurado em 1869, garante a passagem de 10% do comércio marítimo internacional.





Cerca de 19 mil navios utilizaram a passagem em 2020, de acordo com a Autoridade do Canal do Suez (SCA).

A passagem marítima é uma fonte de rendimentos essencial para o Egito, que beneficiou de 5,6 mil milhões de dólares em taxas, no ano passado.