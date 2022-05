Brasil aumenta as taxas de juro em um ponto percentual para 12,75%

O banco central do Brasil aumentou esta quinta-feira a sua taxa de juro de referência em um ponto percentual para 12,75% ao ano, marcando a décima subida consecutiva da taxa do país, numa tentativa de conter a inflação crescente.O Comité de Política Económica do organismo emissor brasileiro decidiu repetir uma subida de um ponto percentual, como fez na sua reunião de março passado e com a qual espera travar a inflação galopante, que atingiu 11,30% numa base anual.Com este novo aumento, a taxa de juro básica na maior economia da América Latina está no seu nível mais elevado desde janeiro de 2017, quando era de 13%.O aumento de hoje está de acordo com as expectativas do mercado financeiro, que preveem que o Brasil encerre 2022 com taxas de juro oficiais de 13,25% ao ano e inflação próxima dos 8%, acima do limite máximo oficial de 5%.O banco central declarou na sua decisão que o cenário internacional "continuou a deteriorar-se", devido a pressões inflacionistas como consequência da pandemia de covid-19 e agora agravada por novos surtos do vírus na China e pela guerra na Ucrânia.