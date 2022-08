Bruxelas aprova plano estratégico de Portugal de 6,7 mil milhões para a PAC

O comissário europeu da Agricultura, Janusz Wojciechowski, considera que essa aprovação surge numa altura crucial para o setor agrícola europeu, porque "os agricultores enfrentam um ambiente desafiador, marcado pelo forte aumento dos custos de produção devido à agressão russa na Ucrânia, bem como pela recente seca de verão".

exclusivamente a atingir objetivos ambientais.





promover práticas benéficas para o solo e para melhorar a gestão da água e a qualidade das pastagens, bem como prevenir incêndios e adaptar as florestas.

A Comissão Europeia aprovou esta quarta-feira o plano estratégico de Portugal de 6,7 mil milhões de euros para a Política Agrícola Comum (PAC). Este é um passo decisivo para a implementação da nova PAC, em janeiro de 2023, que irá contribuir para um setor agrícola "mais sustentável, resiliente e moderno".O plano português para a PAC foi submetido pelo Ministério da Agricultura, tutelado por Maria do Céu Antunes, à Comissão Europeia em junho e foi agora aprovado em conjunto com seis planos de outros Estados-membros: Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Polónia e Espanha.O plano nacional para o período de 2023 a 2027 conta com um envelope financeiro de 6.700 milhões de euros, que será distribuído por programas setoriais e de desenvolvimento rural para o continente e para as regiões autónomas da Madeira e Açores, bem como por apoios ao rendimento dos agricultores portugueses.Em conjunto, os sete planos aprovados pela Comissão Europeia esta quarta-feira totalizam mais de 120 mil milhões de euros em apoios ao setor agrícola europeu, onde se incluem mais de 34 mil milhões de euros em apoios destinadosNo próximo quadro comunitário de apoios (2023-2027), a PAC beneficia de 270 mil milhões de euros. A expectativa de Bruxelas é de que esse dinheiro possa ser usado para