Bruxelas autoriza pagamento de segunda parcela do plano de recuperação de Itália

A Comissão Europeia informou hoje que autorizou o pagamento de uma segunda parcela de financiamento do Plano de Recuperação Resiliência italiano, no montante de 21 mil milhões de euros.A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que "a Comissão considera que a Itália fez progressos suficientes na aplicação do seu plano de recuperação nacional para receber um segundo pagamento do NextGenerationEU. Quando os Estados membros derem autorização, a Itália vai receber 21 mil milhões de euros. A Itália está a fazer importantes reformas em áreas decisivas, como o emprego público e as compras públicas".Von der Leyen acrescentou: "Portanto, parabéns, Itália, e continuem com o bom trabalho!".O plano italiano é suportado por 191,6 mil milhões de euros de financiamento comunitário, dos quais 69 mil milhões em transferências diretas não reembolsáveis e 122,6 mil milhões em créditos.