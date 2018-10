Esta terça-feira, dia 23 de Outubro, pode ficar marcada como o dia em que pela primeira vez Bruxelas decidiu obrigar um Estado-membro a refazer a sua proposta do Orçamento do Estado. O alvo neste caso será Itália e as propostas para o próximo ano. Ao Negócios, fonte oficial da Comissão Europeia disse que ao início da tarde, após a reunião do Executivo de Jean-Claude Juncker, deverá ser anunciada a decisão.Esse passo é dado como garantido pela imprensa internacional. A Bloomberg escreve que há uma série de razões para acreditar que a Comissão irá rejeitar o orçamento italiano no encontro de hoje em Estrasburgo. O Guardian cita um porta-voz da Comissão que confirma que hoje essa será uma das questões do encontro dos comissários.(Notícia em actualização)