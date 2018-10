Bundesbank prevê Alemanha estagnada no terceiro trimestre

Também o facto de se tratar de uma economia assente nos movimentos de exportação pesa no balanço germânico. Desde o início do ano que Berlim sofre com as medidas proteccionistas implementadas por exemplo pelos Estados Unidos, decretaram tarifas de 25% sobre as importações de automóveis oriundas da União Europeia, situação que os líderes de ambas as partes esperam ver solucionada através de um novo acordo ainda em Novembro.





Anteriormente, já o ministro da Economia havia apontado no mesmo sentido, tendo mesmo baixado as projecções de crescimento para 2018 e 2019 no início de Outubro, justificando-se com a diminuição da procura externa.