Cabrita "assina" 5.000 promoções nas forças de segurança em 2021

O Ministério da Administração Interna, liderado por Eduardo Cabrita, autorizou as forças de segurança a promover um total de 5.081 elementos durante este ano.

Em causa estão 2.892 promoções relativas a vagas do ano de 2020 de militares da GNR, 2.095 promoções para elementos da PSP e ainda 94 promoções para guardas florestais. Os despachos foram publicados em Diário da República esta segunda-feira, 3 de maio.

Em comunicado, a tutela aponta que estas promoções "permitem retomar o normal desenvolvimento das carreiras, tendo em vista a manutenção do elevado grau de prontidão e a eficácia operacional dos efetivos policiais", além de possibilitarem a nomeação do primeiro oficial-general do quadro da GNR.

Na mesma nota, o Ministério recorda que o OE para 2021 prevê a continuidade do plano plurianual de admissões nas forças de segurança e permite ainda que o número de elementos a recrutar fosse "ajustado para contemplar o efetivo previsto e não recrutado no ano passado devido aos constrangimentos provocados pela pandemia".