"Se se justificar, admito que a implementação [da taxa turística sobre dormidas] possa ocorrer durante o ano de 2019", frisou, adiantando que técnicos do município já começaram a "recolher elementos para o estudo".



Pinto de Sá assinalou que o crescimento do turismo tem tido "enormes impactos positivos" na cidade, nomeadamente na "visibilidade e atractividade que Évora tem", e até com benefícios para a área económica.



"Mas, não há bela sem senão. Há sempre impactos negativos, que são menores, mas têm importância", notou, dando como exemplos o maior desgaste do património e o aumento de resíduos sólidos urbanos, de forma "direta e através do aumento da actividade económica".



O autarca apontou também "a necessidade de oferecer produtos culturais" para os residentes e para os turistas que os "deixem satisfeitos e com vontade de voltar" e para que possam "aconselhar Évora aos amigos e familiares".



"Vamos estudar e verificar quais são os prós e os contras de ter uma taxa turística com características que permitam, por exemplo, financiar as questões dos lixos, mas também a animação social-cultural, a recuperação de património e outras áreas", vincou.



O presidente do município observou que "todas as grandes cidades turísticas têm taxas turísticas" e que, algumas, têm valores "muito significativos", com o objectivo de "melhorar a recepção ao turista".



Em Évora, destacou, o município também está a "melhorar a recepção ao turista", tendo já sido iniciada a obra de adaptação do Palácio D. Manuel em centro interpretativo da cidade e de acolhimento aos turistas.



"Queremos também intervir nas questões de acessibilidades, no percurso entre a estação ferroviária e o centro histórico e nos espaços públicos", acrescentou.



O autarca disse acreditar que "os turistas compreendem" a medida, considerando que "com um pequeno contributo ajudam a que uma cidade histórica possa dar melhores condições quer a quem reside, quer aos turistas".

