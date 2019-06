Carlos Costa insinua que Trump não entende metas e independência do BCE

No rescaldo das críticas de Donald Trump às pistas deixadas pelo Banco Central Europeu (BCE) acerca da futura política monetária da Zona Euro, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que como tal é também parte do conselho de governadores do BCE, encara como "normal" a existência de comentários sobre os planos da instituição, sobretudo da parte de quem não está inteirado sobre os objetivos e valores de independência da mesma.





"É normal que existam comentários, nomeadamente daqueles que não entendem a independência e objetivos do BCE", disse Carlos Costa, em entrevista à televisão da Bloomberg no último dia do Forum do BCE em Sintra, Portugal.