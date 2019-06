Draghi abre a porta a mais estímulos e descida de juros

O presidente do Banco Central Europeu admitiu esta terça-feira que o Banco Central Europeu poderá avançar com mais medidas de estímulo para impulsionar a economia e a inflação da Zona Euro, referindo que um novo corte de juros faz parte das ferramentas à disposição da autoridade monetária.





Se as perspetivas económicas não melhorarem e a inflação não recuperar, "serão necessárias medidas de estímulo adicionais", disse o presidente do BCE no seu discurso de abertura dos trabalhos do primeiro dia completo de trabalhos do 6.º Fórum do BCE, que decorre em Sintra.





Draghi, que marca presença no Fórum pela última vez como presidente do BCE, salientou que uma descida de juros "faz parte das ferramentas" que podem ser usadas pelo banco central, bem como um programa de compra de ativos.





As palavras de Draghi tiveram impacto imediato nos mercados, com o euro a inverter para terreno negativo, registando uma queda de 0,22% para 1,1193 dólares. Já as bolsas europeias passaram para terreno positivo (Stoxx600 sobe 0,65%), recuperando das perdas registadas no início da sessão. No mercado de dívida soberana a "yield" das obrigações alemãs desce 3 pontos base para -0,275%, o que representa um novo mínimo histórico. A taxa de juro das obrigações portuguesas a 10 anos também atingiu um mínimo histórico abaixo de 0,60%.





De acordo com a Bloomberg, no mercado monetário os investidores estão já a prever uma descida de 10 pontos base na taxa de juro de referência do Banco Central Europeu até ao final do ano.





Na última reunião do BCE, o conselho de governadores tinha decidido, por unanimidade, dar o sinal de que os juros vão ficar em níveis historicamente baixos "até durante o primeiro semestre de 2020", mais seis meses do que o previsto anteriormente.

Draghi revelou esta terça-feira em Sintra que o conselho de governadores vai nas próximas semanas rever as ferramentas que tem ao dispor para combater os riscos à estabilidade dos preços. "Se esta crise mostrou alguma coisa, é que iremos usar toda a flexibilidade à nossa disposição e dentro do nosso mandato, para cumprir o nosso mandato – e faremos isso outra vez para responder a qualquer desafio à estabilidade dos preços no futuro", disse o presidente do BCE em Sintra.

Na reunião de junho foram vários os membros do conselho do BCE que colocaram em cima da mesa do cenário de corte de juros, que parece estar agora a ganhar mais força depois das palavras de Draghi em Sintra

A taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito estão em 0,00%, 0,25% e −0,40%, respetivamente.

A taxa de referência está em mínimos históricos há vários anos e caso seja cortada, irá para terreno negativo, onde já se situa a taxa dos depósitos.

(notícia em atualização)